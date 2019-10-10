بتكلفة 119 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في طوخ (صور)



علي جانب آخر، اعتمد مرزوق، المخطط التفصيلي ل 22 قرية بمدينة كفر شكر وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة لهيئة التخطيط العمرانى.



وأكد المحافظ أن الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 22 قرية تابعة لمركز ومدينة كفر شكر جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهم وبشكل كبير في تقليص ظاهرة البناء المخالف والقضاء على العشوائية وتحقيق الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد للمدينة، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد أماكن الخدمات لدفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، والحد من نمو المناطق العشوائية.



وأوضح أنه تم مراعاة النظرة المستقبلية عند وضع المخطط والذي يهدف في المقام الأول لجعل مدينة كفر شكر مدينة حضارية مخططة ومنظمة جيدًا وبها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وكذا تحقيق النظام والسهولة المرورية بشوارع المدينة.



وأشار إلى ان ذلك جاء عقب سلسلة اجتماعات متتالية عقدها بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة ومحمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر ورؤساء القرى ومسئولي الإدارات الهندسية والمكتب الاستشاري الذي يقوم بعمل التصميمات تحت إشراف المحافظة والمهندسة وفاء شرف مدير مديرية الإسكان والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني والمهندس ياسر مرعي مدير الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.



أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم الخميس، جولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة طوخ حيث تفقد محطة رفع الناصرية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٥،٥ كيلومتر،خط طرد بطول 7 كيلومترات.وأكد المحافظ على سرعة التسليم لافتتاحه قريبا، ثم توجه لتفقد محطة رفع كفر الحدادين والتى تبلغ تكلفتها 13 مليون جنيه،ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٤كيلو، وخط طرد بطول ٦٠٠متر وقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 95% وخلال التفقد أصدر توجيهاته بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء فى التشغيل.وقام بافتتاح مدرسة طوخ للتعليم الأساسي لحرصه على النهوض بالخدمات ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيض الكثافات الطلابية للمدارس والتي تتكون من 66 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه إنشاء جديد، كما افتتح المدرسة الإبتدائية بعزبة الكلاينة والتى تبلغ تكلفتها 6 مليون جنيه وتتكون المدرسة من 8 فصول إنشاء جديد.وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين.وخلال الافتتاح صرح المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.واوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب باعتبار التعليم قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.وفى ختام جولته، حرص المحافظ على تفقد محطة رفع شبرا هارس والتي يبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 12 كيلو وخط طرد بطول 2 ونصف كيلو.رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية الفيومي وأحمد بدوي ورشاد شكري أعضاء مجلس النواب والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ.