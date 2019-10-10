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رئيس جامعة القناة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالجامعة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:14 م
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رئيس جامعة القناة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالجامعة
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هشام إسماعيل
 
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تفقد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس،رافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، أعمال التطوير بالبنية التحتية حول كلية العلوم وتابع أعمال التشجير والمسطحات الخضراء التي تجرى في حرم الجامعة الجديد.

وطالب رئيس جامعة قناة السويس، بإزالة بعض المخلفات التى وجدت بجوار قسم النبات وزراعتها بالنجيلة الخضراء، وعمل مقاعد للطلبة يستفيدوا بها، داخل الحرم الجامعي.

وعلى هامش الجولة حرص الدكتور طارق رحمي بزيارة إلى المستشفى الجامعي لمتابعة سير العمل بداخلها، وشهد أخر المستجدات التى وصلت إليها أعمال الصيانة والتجديد التى بدأت الأعمال بها منذ فترة.
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