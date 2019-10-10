"مياه الدقهلية" تستعد لأول مؤتمر تدريبي مصري عربي كويتي

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شهد مركز التدريب فى شركة مياة الدقهلية بخطوة جديدة لمركز التدريب الإقليمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لتعاون مصرى عربى كويتى



ووقع المهندس خالد حسين نصر- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ برتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمى للشركة، وممثلي كلًا من مؤسسة فيوتشر للتدريب والاستشارات بمصر والكويت، وأكاديمية وصال للتدريب والاستشارات بمصر والكويت



تم التوقيع بحضور وفاء يوسف - مدير عام التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وياسر حسنى - مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.



ويأتي توقيع تلك البروتكولات في إطار التعاون فى مجال التدريب المتبادل بين المركز والمؤسسات على المستوى العربى؛ حيث أن أكاديمية وصال، ومؤسسة فيوتشر متواجدة بـ 12 دولة عربية.



كما أن تلك الشراكات تأتي تمهيدًا لتنظيم المؤتمر الأول للتدريب وبناء القدرات بمشاركة 12 دولة عربية، وتحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



هذا وقد أشاد الوفد المصرى الكويتى بمركز التدريب الإقليمى؛ حيث قاموا بجولة تفقدية للمركز أثناء انعقاد الدورات بالمركز.



لجنة من مياه الدقهلية لحل مشكلات صرف السمارة في تمي الأمديد



وعلى صعيد اخر كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه بتشكيل لجنة فنية لبحث كافة المشكلات التي تواجه محطة الصرف الصحي لقرية السمارة التابعة لمركز ومدينة تمي الامديد والتأكد من تنفيذ خطوط الانحدار والبيارات طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة



وشدد المحافظ على تلافي أي سلبيات في المحطة وسرعة تنفيذ أي ملاحظات تحددها اللجنة وذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية السمارة بشكوى من وجود مشكلات فنية في محطة الصرف.



وكلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة أحد المنازل بمدينة السنبلاوين بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوي يتضرر فيها بقيام جاره بهدم منزله مما أدى إلى حدوث تصدعات وشروخ في منزله المقيم فيه وتحديد ما إذا كان المنزل بحاجة إلى ترميم أم لا وترميم المنزل على حساب المتسبب في الضرر.



