صبا مبارك تعلن حالة الحداد على وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري

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سيطرت على النجمة الأردنية صبا مبارك، حالة من الصدمة والحزن بعد وفاة طليقها ووالد نجلها الوحيد المخرج شوقي الماجري، حيث توفي صباح اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر عن عمر يناهز 58 عاما.



وقامت صبا مبارك، بنشر صورة سوداء حداد على طليقها المخرج شوقي الماجري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" ولم تعلق صبا على الصورة اكتفت فقط بوضع الصورة السوداء فهي تعبر عن حالتها وحزنها الشديد على والد نجلها والحب الوحيد في حياتها.



وجاءت لها عدة تعليقات من الفنانين بعد نشرها الصورة السوداء" وكتبت الفنانة أيتن عامر: "البقاء لله يا صبا ربنا يرحمة و يخليكى لعمار" كما حرص الفنان مكسيم خليل على تقديم النهي إلي الفنانة صبا مبارك قائلا" الله يرحمه ياصبا خبر قاسي كتير الله يصبركم"



كما قالت لها الفنانة نجلاء بدر: " لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".



وعلقت الفنانة نسرين طافش قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون .. الله يرحمو و يحميلك عمار".



صبا مبارك، كانت تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري، في بداية الـ 2000 وأنجبت منه ابنها الوحيد عمار، ولكنها انفصلت بعد فترة قصيرة من الزواج، ولم تتزوج بعدها.



شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.

