الهجان: دعم محافظة قنا بمليار و164 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية لعام 2019/2020

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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة قامت باستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 20192020 لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها وذلك لدعم القطاعات الخدمية.



وأوضح الهجان، أن الخطة بلغت مليار و164 مليون و342 الف جنيه موجها بزيادة معدل الأداء لإنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موصيا التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ وأسباب التوقف ان وجدت.



في سياق آخر، تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، موقع إنشاء مآخذ محطة مياه أبودياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل، ووجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إنشاء المآخذ حتي يتم بدء تشغيل المحطة وتغذية القرية بمياه الشرب النظيفة.



وأكد أنه تم الانتهاء من إنشاء المحطة والتي قامت بتنفيذها جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مشيرا إلى أن المحطة مقامه علي مساحة 1050 م٢ بطاقة انتاجية 25 لتر ثانية بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه وسوف تخدم 50 ألف مواطن مقيمين بعدد 23 نجع وعزبة بقرية أبودياب شرق.



كما تابع محافظ قنا الأعمال التي تجري بمشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذي سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر ثانية الي 800 لترثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم وطوال أيام السنة لاسيما في فصل الصيف.



ووجه الهجان مسؤولي الشركة المنفذة بمضاعفة ورديات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة في المواعيد المقررة.



وأكد الهجان على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها باعتبارها أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.



جاء ذلك على خلفية الجولة التي اجراها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمركز دشنا لمتابعة الأعمال التي تجري بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رافقه خلال الجولة عبد الراضي عربي، رئيس مدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية.