مؤشر بورصة "البحرين " يصعد لمستوي 1520.7 نقطة بمستهل تعاملات الخميس

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا 2.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.75 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 319.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.24% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.61% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.