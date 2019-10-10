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مؤشر بورصة "البحرين " يصعد لمستوي 1520.7 نقطة بمستهل تعاملات الخميس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:11 م
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مؤشر بورصة البحرين يصعد لمستوي 1520.7 نقطة بمستهل تعاملات الخميس
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا 2.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.75 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 319.6 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.24% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.61% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.
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