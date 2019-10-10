الطالع الفلكى الخَمِيس 10/10/2019..حَدَسْ الحُوت!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 30 تُوت قبطى ، 10 تِشْرين أوَّل رُومى، 11 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -شكله غريب وكيله دَه ، جسْمِى بِيْأشْعَر كل مَبَشُوفُه.(محمّد شوقى من فيلم سفير جهنّم-1945)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحُوت يعنى:

إرتفاع العاطفة والشفقة وكل المشاعر الإنسانيّة تجاه الجنس الآخر وإنتهاءً بالشفقة على النباتات والطبيعة والبيئة ، التفكير فى السفر والإنتقال للبحث عن بقعة جديدة أكثر خُضرة ورزق أوْفَر من الوظيفة التى نعتاش منها ، فالحوت يُسافر لأبعد المسافات ليجد قوته أو المياه الدّافئة المُناسبة له للطعام والتزاوج رُبّما أكثر من وطنه الذى يعيش فيه، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ،السّفر داخل أو خارج البلاد للبحث عن رزق أوفر، أو البحث عن بنت/ إبن الحلال مُعَضّد خلال تواجد القمر فى الحُوت بمشيئة الله تَعَالى ، (برج علوّ وقوّة الزهرة هو برج الحُوت لأنه يعنى نهاية رحلة البحث عن العروس/ العريس).

الحُوت يمتلك بوْصَلَة رَبّانِيّة تهديه للطريق الصحيح خلال رحلته الطويلة دون أن يتوه ، على ذلك فقوّة الحَدَس (الشعور النفسى الحادّ تجاه شخص أو شيئ مُعيّن) تتعاظم بوجود القمر فى الحوت ،إن شعرت بقلق نفسى أو شك وارتياب تجاه شخص أو مكان فغالباً يصدق حدسك فهناك طاقة إرتجاجيّة من هذا الشيئ شعر بها جهازك النفسى ليُخبرك بأن تحترس ، هذا ما عليك أن تتوقّعه من زوجتك خلال وجود القمر فى الحوت حيث تتعاظم قوى الحَدَس خصوصاً لدى الإناث وهذا يعنى سهولة شديدة فى الإمساك بك بالجُرم المشهود ، وهذا ما عليك توقّعه من زوجتك أو والدتك خلال تواجد القمر فى الحوت ،الحوت يميل للكتمان الشديد ،الغموض والسريّة والأعمال الخفيّة لأنه يظل لفترة طويلة تحت سطح البحر ولا يظهرإلا جزء بسيط من جسده عند الضرورة القصوى للتنفس فقط (لأنه حيوان مِشْ سمكة) وهذا يعنى أن تحتفظ بأسرارك لنفسك ولا تشكى همّك إلا لله تَعَالى.

الحوت لا يتحرك إلا فى أسراب خلال رحلة سفره لذلك فالأعمال الجماعيّة للعثور على المفقود مثل راعى الغنم أو قائد السّرب، الكلاب الأليفة بحاسة شمّها التى تبحث عن الضائع والمفقود ، لوحات إرشادية على الطريق، رسوم بيانية إحصائية ، كلها أشياء تساعدنا للوصول للمحطة الأخيرة بأمان وبمعاونة فريق عمل ، إنه وقت مناسب للعثور على الأشياء المفقودة ، الإسترشاد بالعلامات والبيانات ،أخذ النصح والمشورة والتخلى عن التصلب والعناد فى الرأى، التحرر من عناء رحلة طويلة عبر حزام الأبراج لنبلغ المنزل الدافئ/الهدف المنشود فى نهاية المطاف بمشيئة الله تَعَالى.





الحوت يرمز لما وراء الطبيعة من أسرار وروحانيات فحاكمه المُشترى كوكب القِيَم الفاضلة والتعاليم الدّينيّة ،خلال هذيْن اليوميْن تنشط النشاطات الرّوحانيّة والتفكير والتأمل فى الحياة وتصاريف القدر والتعبّد،الإبتعاد عن صَخَب وجنون الحياة وغابة القرود الكبيرة ، التخلى عن الهوايات ولو مُؤقتاً والإنخراط فى العبادات لشحن أنفسنا بالطاقة الرّوحية والتى –الرّوح- هى الأولى فى مثلث الروح والعقل الجسد.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة من مُوسيقى تصويريّة لأفلام عالميّة تحمل بصمة الحُوت من الخيال والغموض

1-Ennio Morricone - Le vent, le cri

2-Ennio Morricone "Chi Mai" Original Soundtrack

3-Candyman (OST)(1992

4-Chess Match - Lucky Number Slevin Soundtrack

5-Main Theme - 08 - More - Pink Floyd





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الثور: الزيارات العائليّة وصلة الرّحم واردة اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، تقوية الروابط الأسريّة تعنى أشخاص يطمئنون عليك باستمرار،والمزيد من راحة البال.





برج الجوزاء: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج السّرطان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء: قم بحلّ خلافاتك باللين وحُلو الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين.





برج الميزان: رُبّما قمت بصنع مشاكل لاداعى لها حول عيوب تافهة،إحمِ نفسك من مشاعر العناد وتواصل مع الآخرين بود ومحبة ، وتقبل الحلول الوَسَط.





برج العقرب: قراءتك لعقول الآخرين تمكنك من مد يد العوْن لمن يخجلون طلب المعونة منك، فاحرص على مراقبة كل من حولك ومُساعدتهم بهدوء.





برج القوس: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجدى: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.





برج الدّلو: لا تتأخرعن تكريس اليوم لزيارة الطبيب إن دَعَت الحاجة ، الفرصة مناسبة لتقوم بأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون ، درهم وقاية.





برج الحوت: الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل ، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاً عنه ، والتشميرعن ذراعيْك للعمل.



