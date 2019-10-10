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تجديد حبس 25 متهما بالتخابر مع تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:04 م
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تجديد حبس 25 متهما بالتخابر مع تركيا
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مـروة هيـكل 
 
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قررت الدائرة 8 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس 25 متهما بالتخابر مع دولة تركيا للإضرار بأمن البلاد، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.
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