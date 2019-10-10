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عاجل.. الإفراج عن 399 سجينا بمناسبة نصر أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:03 م
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عاجل.. الإفراج عن 399 سجينا بمناسبة نصر أكتوبر
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (119) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بانتصار السادس من أكتوبر).

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (280) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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