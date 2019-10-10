بعد إيداع دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يتلقى شكاوى المستفيدين عبر هذا الرقم





وقال حساب المواطن عبر تويتر إن إيداع مبالغ الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، حيث يوافق غدا عطلة رسمية.





وأشار حساب المواطن، إلى أنه في حالة وجود مشكلة عند صرف الدعم، يجب الاتصال مباشرة بالرقم الذي وضعه البرنامج على تويتر لسهولة حلول شكاوى المستفيدين، وهو 19912.

وتلقى حساب المواطن شكاوي المستفيدين بعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة لـ23 اليوم الخميس.

تلقى حساب المواطن، البرنامج السعودي شكاوى المستفيدين عبر رقم الاتصال الموحد للبرنامج وهو 19921، وهذا بعد إيداع دفعة أكتوبر اليوم الخميس الموافق 10/10/2019.