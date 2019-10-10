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انخفاض متواصل لأسعار الدواجن.. وكيلو البانيه يسجل 50 جنيها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
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انخفاض متواصل لأسعار الدواجن.. وكيلو البانيه يسجل 50 جنيها
اسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في الأسواق المحلية اليوم الخميس 10-10-2019، بعدما شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الفترة الماضية حيث سجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة نحو 18 جنيهًا، ليسجل سعر كيلو الدواجن للمستهلك نحو 23 جنيها مقابل 25 جنيها وننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار الدواجن اليوم في مصر وجاءت على النحو: 

 وأشارات التقارير إلى أن تراجع اسعار الدواجن في الاسواق يرجع إلى ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الأيام الماضية.

 اسعار كرتونة البيض اليوم الخميس
ارتفع سعر كرتونة البيض جنيها واحدا ليصل إلى 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها بالأسواق، فيما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، فيما سعر كيلو البانين نحو 5 جنيها باختلاف المنطقة. 

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الدواجن قد تشهد ارتفاعًا خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف والكتكوت.



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