حبس المتهمين بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في الشرقية





وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة، اعترف بإرتكاب الواقعة، وقام بتثميل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.



ولقي شاب، مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار ركاب بين محطتي "فاقوس" و"البيوم"، وذلك بسبب التزاحم والتدافع بين الركاب، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أحد الركاب أسفل عجلات القطار بين محطتي "فاقوس" و"البيوم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.



وتبين وفاة المدعو "محمد حمدي محمد السيد"، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم بكفر" الحاج عمر" بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بسبب التزاحم بين الركاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمان بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتسنيق مع الأمن العام، من ضبط المتهمان بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتم إحالتهما إلي نيابة ديرب نجم، للتحقيق معهما برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.تلقى اللواء عاطف مهران،مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد العثور علي "زبيدة ط ا" ٦٦ سنة ربة منزل مقيمة شوبك اكراش،جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها وأن الجريمة بهدف السرقة، وأنتقل ضباط مباحث ديرب نجم،برئاسة الرائد عبد المنعم علاء،رئيس المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإنتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتبين وجود أثار مقاومة من المجني عليها أثناء خنقها، وتبين سرقة غويشة ذهبية وخاتم منها أثناء المقاومة، كما تبين أن تعيش بمنزل العائلة ولكن تقيم بشقة يمفردها، وقام شابين بالتسلل إلي الشقة وقام بسرقتها وأثناء ذلك إستيقظت وتعرفت عليهما فقام بالتخلص منها، ولاذا بالفرار وتم القبض عليهما وإحالتهما إلي النيابة العامة.في سياق متصل، اصطحبت قوة من الحراسة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المتهم "أحمد م ك" 19 سنة إلي مسرح الجريمة التي إرتكبها وقتل زميله في فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأعترف بطعنه المجني عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه علي ذمة التحقيقات.بداية الواقعة مساء يوم الخميس الماضي، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفي الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعي بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته، وتبين قيام " أحمد م ك " 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه منذ يومان أثناء تواجدهما في فرن عيش، حيث أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجني عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض.