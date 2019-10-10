ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار اللحوم اليوم 10-10-2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم 10-10-2019
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أسعار اللحوم اليوم الخميس
شهدت أسعار اللحوم حالة من التراجع في الأسواق اليوم الخميس 10-10-2019، وتواصل أسعار اللحوم حالة من التراجع خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة أسعار اللحوم الكندوز وأسعار اللحوم الضأن وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار اللحوم في السوق المحلى
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، وذلك بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضى والذى كان يبدأ فيها السعر من 120 جنيها وحتى 160 جنيها .

وعلى جانب آخر شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.

فيما شهدت أسعار اللحوم المجمدة تراجعا ملحوظًا خلال تعاملات الفترة الحالية حيث تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 

أسعار اللحوم اليوم 10-10-2019
لحم الضأن 110-120 جنيه
لحم الكندوز 100 – 110 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.


المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز100 – 120 جنيه
لحم البتلو120- 140 جنيه
لحم الضأن120- 135 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status