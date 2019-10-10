اسعار اللحوم اليوم 10-10-2019
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
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أسعار اللحوم اليوم الخميس
شهدت أسعار اللحوم حالة من التراجع في الأسواق اليوم الخميس 10-10-2019، وتواصل أسعار اللحوم حالة من التراجع خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة أسعار اللحوم الكندوز وأسعار اللحوم الضأن وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار اللحوم في السوق المحلى
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، وذلك بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضى والذى كان يبدأ فيها السعر من 120 جنيها وحتى 160 جنيها .
وعلى جانب آخر شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.
فيما شهدت أسعار اللحوم المجمدة تراجعا ملحوظًا خلال تعاملات الفترة الحالية حيث تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
أسعار اللحوم اليوم 10-10-2019
لحم الضأن 110-120 جنيه
لحم الكندوز 100 – 110 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.
|المادة / كيلو
|السعر مقابل الجنيه المصري
|لحم الكندوز
|100 – 120 جنيه
|لحم البتلو
|120- 140 جنيه
|لحم الضأن
|120- 135 جنيه
|لحم الجاموس
|130 – 160 جنيه
|لحم الجملي
|100 – 120 جنيه
|اللحم المستورد البرازيلي
|75 – 85 جنيه
|اللحم المستورد السوداني
|75 – 85 جنيه
|اللحم الضأن المستورد
|60 – 80 جنيه
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