اسعار اللحوم اليوم 10-10-2019

أسعار اللحوم اليوم الخميس

شهدت أسعار اللحوم حالة من التراجع في الأسواق اليوم الخميس 10-10-2019، وتواصل أسعار اللحوم حالة من التراجع خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة أسعار اللحوم الكندوز وأسعار اللحوم الضأن وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار اللحوم في السوق المحلى

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، وذلك بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضى والذى كان يبدأ فيها السعر من 120 جنيها وحتى 160 جنيها .





وعلى جانب آخر شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.





فيما شهدت أسعار اللحوم المجمدة تراجعا ملحوظًا خلال تعاملات الفترة الحالية حيث تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.





أسعار اللحوم اليوم 10-10-2019

لحم الضأن 110-120 جنيه

لحم الكندوز 100 – 110 جنيه

لحم البتلو 120- 140 جنيه

لحم الجاموس 130 – 160 جنيه

لحم الجملي 100 – 120 جنيه

اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه

اللحم السوداني 75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.







