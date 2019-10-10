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تعرف على جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
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تعرف على جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي: 

في مجــال حمــاية الثـروة الـزراعـية
ضبط (2) شركة لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية.. بإجمالي مضبوطات بلغت (359،710طن) من الأسمدة والمبيدات الزراعية عبارة عن (357،610 طن من الأسمدة- 2،100 طن من المبيدات).

ضبط (8) قضايا "6مصانع- مخزن- سيارة".. بإجمالى مضبوطات بلغت (439،856 طن) من المواد الغذائية ومنتجات الحاصلات الزراعية ومشروبات الشعير والمخللات والزيوت (مجهولة المصدر- غير صالحة للاستهلاك الآدمي- منتهية الصلاحية- بدون بيانات- غير مطابقة للمواصفات- منسوب إنتاجها لشركات وهمية).

في مجــال حمــاية البيـئة
ضبط (6) منشآت صناعية مختلفة الأنشطة (لعدم وجود "سجل المواد والمخلفات الخطرة، تأميد للمنشأة ضد مخاطر الحريق، مهمات الوقاية للعاملين، سجل الحالة البيئية"- عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة نشاط بدون ترخيص).

ضبط (45) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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