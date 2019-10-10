ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فحص طبي لرباعي الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
فحص طبي لرباعي الأهلي
الأهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements
يجري خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم فحصًا طبيًا على رباعي الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لتحديد بدء المرحلة الجديدة في برامجهم العلاجية والتأهيلية بعدما انتهاء فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة وتستمر إلى السبت المقبل.


ويطمئن طبيب الأهلي على حالة مروان محسن، الذي بدأ أمس تدريبات الجري الخفيف حول الملعب.


وعلى ضوء حالة نيدفيد، يتحدد موعد البدء في البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذي تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مروان محسن الدوري المصري الاهلي اليوم الاهلي اصابات الاهلي اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status