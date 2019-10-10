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سقوط عاطل هارب من المؤبد بجناية قتل بالقليوبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
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سقوط عاطل هارب من المؤبد بجناية قتل بالقليوبية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بجناية قتل،بدائرة مركز شرطة قليوب،تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب،بقيام ضباط مباحث المركز بشن حملة علي الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام جنائية ويترددون علي دائرة المركز.

وتمكن الرائد اسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المدعو احمد م ع 22سنة، عاطل ومقيم منطي،دائرة المركز، محكوم عليه في قضية جنايات قسم اول شبرا الخيمة" قتل " بالسجن المؤبد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله

وأصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلافات المالية بقليوب، وتحرر عن ذلك المحضر واخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجده بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية منطى،وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف اول ط س ع ن 55 سنة خراط ونجل الأول "ع.ط.ع" 24 سنة سائق توك توك مصاب (جرح سطحى بالوجه وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار)، ونجل الأول ع ط ع 18 سنة طالب مصاب (جرح قطعى بالحاجب الأيسر) وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وطرف ثان م س س 33 سنة صاحب مقهى مصاب (جرح سطحى بالذراع الايسر)، وضبط وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار، وشقيق الرابع س س س 23 سنة عامل بمقهى وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة"،وي محمد م ع 30 سنة حلاق وجميعهم مقيمين بناحية منطي مصاب (جرح سطحى بالذراع الأيسر)، وذلك لحدوث مشاده كلاميه بين الطرفان بسبب وجود خلافات ماليه بينهم تطورت لمشاجرة قام علي أثرها كل منهما بالتعدي علي الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة،وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأقرا الأول والثالث والرابع والخامس حيازتهم للأسلحة الناريه والبيضاء بقصد الدفاع، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16257 جنح مركز قليوب لسنة 2019.
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