القبض على عاطل لتهديده سائقي السيارات بسلاح أبيض في الإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، بإلقاء القبض على عاطل لقيامة بتهديد سائقي السيارات بسلاح أبيض، وذلك عقب ما تداولته صفحات موقع الفيس بوك.



وكان تداول مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض "مطواة" يقوم بتهديد سائقى سيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعى بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمدينة الإسكندرية.



وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى ذلك الشخص وتبين أنه عاطل سبق إتهامه فى 19 قضية (سلاح أبيض، تشرد، أقراص مخدرة، ذخيرة، سرقة)، ومقيم بدائرة القسم.. وقد تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

