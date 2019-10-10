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ماذا قال رينيه فايلر عن قرعة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الزمالك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
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ماذا قال رينيه فايلر عن قرعة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الزمالك
فايلر
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدوري المصري خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في المسابقة المحلية.


وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.


وشدد مدرب الأهلي على أن  لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا.


وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

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المزيد عن: مباراة الاهلي والزمالك قرعة دوري ابطال افريقيا رينيه فايلر دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي
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