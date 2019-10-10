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ضبط سائق ومندوب أدوية لاتجارهما في المواد المخدرة بالمطرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
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ضبط سائق ومندوب أدوية لاتجارهما في المواد المخدرة بالمطرية
المتهمان
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هبة عبد الحفيظ
 
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اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية أثناء مرورها بشارع التروللي دائرة القسم، في سيارة وباستيقافها تمكنت من ضبط المدعو "سيد.أ.م" 51 سنة، مندوب بيع أدوية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج وعثر بحوزته على المضبوطات التالية: كرتونة بداخلها عدد 162 زجاجة قطرة من الريفوتريل المخدر، مبلغ مالي 300 جنيه، وهاتف محمول.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بشرائها من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.م.أ " 35 سنة، سائق، ومقيم بدائرة القسم بقصد الاتجار بها.

وعقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على المضبوطات التالية: عدد 1200 قرص مخدر، مبلغ مالي 3250 جنيها، هاتف محمول، ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته. 

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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