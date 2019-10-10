هند صبري ناعية شوقي الماجري: رحل أكبر مخرج عربي



حيث نشرت هند صبري صورة للمخرج الراحل شوقى الماجرى، وعلقت على الصورة قائلة :"رحل اليوم مخرج كبير اكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد .. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير #شوقي_الماجري رحمه الله وغفر له".



رحل المخرج شوقى الماجرى عن عالمنا اليوم الخميس 10 أكتوبر، وهو مخرج مسلسل "أسمهان"، للفنانة السورية سولاف فواخرجي.



شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.



هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.



يذكر أن الفنانة هند صبري فازت بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن فيلم "حلم نورا"، بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.



فيلم "حلم نورا" من بطولة هند صبري وحكيم بومسعودي ولطفي العبدلي، ومن إخراج هند بوجمعة.



وفيلم "نورا تحلم" مستوحى من قصة حقيقية، تدور حول شخصية "نورا"، التى تجسدها الفنانة التونسية هند صبرى، وهى سيدة بسيطة سُجن زوجها، و تسبب ذلك فى تعرضها للعديد من المضايقات من المجتمع المحيط بها، بسبب جرائم زوجها،وترك ذلك أثرا واضحا على أطفالها ، و يعرض الفيلم التغيرات الطارئة على نورا عند خروج زوجها من السجن، وعرض الفيلم مؤخراً بمهرجان سان سيباستيان بإسبانيا بحضور هند صبرى وأبطال الفيلم، وحصل على إشادات كبيرة من حضور الفيلم، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورنتو" السينمائى.



يشار أن هند شاركت مؤخرا فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز ،نيللي كريم، شيرين رضا ، هند صبري ، إياد نصار ،خالد الصاوي، ‏وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.



وتصدر فيلم" الفيل الأزرق2" قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما،فقد حقق إيرادات نحو 99 مليون جنيه في 7 أسابيع.





عبرت الفنانة هند صبري عن حزنها لوفاة المخرج التونسى شوقى الماجرى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".