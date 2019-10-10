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بمشاركة 15 دولة و72 لاعبا.. انطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة غدا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
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بمشاركة 15 دولة و72 لاعبا.. انطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة غدا
بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو
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محمد طه
 
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تنطلق فعاليات بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو 2019، غدا، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والتي تقام لأول مرة في مدينة عربية، وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى والإتحاد المصرى للتايكوندو.

وأنهت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، جميع الاستعدادات لإستقبال بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019م فى نسختها الثالثة كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة فى الفترة من 11إلى 13 أكتوبر حيث سبق وأن تم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي، قد تولى بالتنسيق مع الاتحاد المصري وفرع البحر الأحمر للتايكوندو تنظيم البطولة بمشاركة عدد 15 دولة وعدد 72 لاعب ولاعبة بحضور رئيس الإتحاد الدولى وعدد من رؤساء الإتحادات العالمية.

وكان قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إقامة بطولة العالم الشاطئية، والتى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، بمدينة الغردقة.

وأقام الاتحاد تجارب وتصفيات للاعبى منتخب البومزا، للاستقرار على المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة.

وحضر التجارب رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، ومدربى المنتخبات الوطنية.

يذكر أن منتخب التايكوندو حقق 11 ميدالية متنوعة بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، مقسمة إلى ذهبيتين، و8 فضيات، وبرونزية.

وتعد مدينة الغردقة من المدن التي شهدت عددًا من الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية، وتعد محط أنظار العالم في إقامة تلك البطولات التي تعمل بشكل مباشر في دعم وترويج السياحة بالبحر الأحمر، وترسل رسائل لجميع دول العالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.
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