رئيس جامعة الإسكندرية يوافق على موعد الدراسة المقترح بفرع تشاد



وصرح ألدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تقرر للمرة الأولى ندب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكليتى الزراعة والطب البيطرى اعتبارا من العام الجامعي الحالى، للمشاركة فى الأعباء التدريسية بالفرع بنظام التدريس المكثف لبعض المقررات.



وأشار الدكتور محمد بهى الدين محمد، المشرف العام على الفرع، إلى موافقة رئيس الجامعة على طلب ندب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب - الشعبة الفرنسية - لتدريس بعض المقررات لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة أنجامينا بناء على البرتوكول الموقع بين الجامعتين وذلك اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر القادم.



وافق الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، على بدء الدراسة لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطرى بفرعيها العربى والفرنسي لطلاب فرع الجامعة بانجامينا- بدولة تشاد للعام الجامعى 20192020 اعتبارا من يوم الأثنين القادم 14102019، وذلك بناءًا على قرار مجلس الفرع، وعلى أن تبدأ الدراسة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتى الزراعة والطب البيطرى عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة انجمينا من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بأسماء الطلاب.