عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجوارة "كارتة بلبيس" بالشرقية



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بمصرع" أحمد ع ك" 19 سنة مقيم أبوكبير، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا، وتم تحرير محضر بالواقعة



في سياق متصل، اصطحبت قوة من الحراسة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المتهم "أحمد م ك" 19 سنة إلي مسرح الجريمة التي إرتكبها وقتل زميله في فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأعترف بطعنه المجني عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه علي ذمة التحقيقات.



بداية الواقعة مساء يوم الخميس الماضي، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفي الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعي بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته.





وتبين قيام "أحمد.م.ك" 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بإرتكاب الواقعة، علي خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه منذ يومان أثناء تواجدهما في فرن عيش، حيث أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجني عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض.





وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة، أعترف بإرتكاب الواقعة، وقام بتثميل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجرح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر اصطدام سيارة يستقلونها بمصدات الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية، بالقُرب من "كارتة" مدينة بلبيس.واستقبلت مستشفى "بلبيس" المركزي، المصابين الأربعة، والذين جرى نقلهم فور وقوع الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تسيير الطريق والحركة المرورية من جديد بعد تواقف دام لدثائق معدودة في الاتجاه الذي وقع بهفي سياق متصل، أصيب 6 أشخاص، بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "ديرب نجم،" أمام مدرسة والزراعة، بمحافظة الشرقية.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، " بطريق "ديرب نجم" أمام مدرسة والزراعة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. جرى نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.ولقي طالب جامعي مصرعه أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة، التي صرحت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.