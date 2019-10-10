بول بوجبا على طريقة نيمار
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خبر صادم لمانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن لاعب وسطع الدولي الفرنسي بول بوجبا.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الفرنسي يعاني من الإصابة بكسر في أحد أصابع قدمه.
وأضافت الصحيفة أن هذه الإصابة تعرض لها نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في وقت سابق وأبعدته عن الملاعب مدة طويلة.
وتابعت الصحيفة أن اليونايتد يخشى من غياب بوجبا لفترة طويلة وعدم تواجده في المباريات عقب فترة التوقف الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي مانشستر يونايتد استبعدوا خيار العملية الجراحية وفضّلوا أن يتعافى اللاعب بشكل طبيعي.
Advertisements
- مورينيو: لا نستعجل عودة بوجبا والمخاطرة به
- الأطباء يحرمون بوجبا من ممارسة كرة السلة
- "بوجبا" نادم على رفض ريال مدريد واللعب لمانشستر يونايتد
- جماهير اليونايتد تفتح النار على بوجبا
- بوجبا يورط مانشستر يونايتد
- خطة بوجبا للرحيل عن اليونايتد
- صدمة قوية من ريال مدريد لـ بوجبا بشأن التعاقد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال على وشك حسم صفقة المايسترو ورفض ضم هدف برشلونة بأمر زيدان
- تقارير.. ريال مدريد يقدم مبلغ كبير لضم بوجبا
- باريس سان جيرمان في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد
المزيد عن: نيمار مانشستر يونايتد بول بوجبا الدوري الانجليزيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر