قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع العرب في مجموعات نارية

أسفرت نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مجموعات نارية لممثلي العرب الثمانية في دور الـ16 والذين قد ينضم إليهم الزمالك في حالة الفوز على جينيراسيون فوت السنغال يوم 24 أكتوبر.





وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.





وشهدت المجموعة الثانية صداما بين 3 أندية عربية وهي الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.





أما المجموعة الثالثة في نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا فيواجه الوداد المغربي فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي بينما يصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.





قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي- النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني – بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.

تصنيف الأندية في دور المجموعات





المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل