السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.