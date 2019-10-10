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برقم الهوية.. رابط الاستعلام عن الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019 من دعم حساب المواطن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
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برقم الهوية.. رابط الاستعلام عن الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019 من دعم حساب المواطن
حساب المواطن
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يبحث حاليًا عدد كبير من المواطنين في المملكة عن روابط الاستعلام عن قيمة الدفعة 23 من دعم حساب المواطن برقم الهوية، عقب إعلان حساب المواطن عن بدء صرف الدعم للدفعة 23 دفعة المستحقة عن شهر أكتوبر 2019.

وقد كشف برنامج حساب المواطن قبل ساعات عن إمكانية استعادة كلمة مرور الخاصة بـحساب المواطن في حال فقدانها من خلال بعض الخطوات البسيطة، حيث أوضح البرنامج أن اسم المستخدم لتسجيل الدخول هو رقم الهوية الخاصة بالمستفيد، ولاستعادة كلمة المرور يتوجب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور، ومن ثم اتباع باقي الخطوات.

وبعد الدخول للبوابةالإلكترونية للبرنامج وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، يمكن معرفة قيمة الدعم المستحق، ولمعرفة قيمة الدعم توجه إلى الاستعلام عن حساب المواطن، ومن ثم قم بكتابة رقم هوية المستفيد، وكلمة المرور.

وأكد سلطان القطحاني المتحدث الرسمي لـحساب المواطن، أنه يمكن مراجعة الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث تم قبل قليل بدأ صرف الدفعة 23 من حساب المواطن.


ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا


شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا


خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا


حساب المواطن: يمكن للزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

رد حساب المواطن، على استفسار من مواطنة تتساءل عن إمكانية تسجيل الزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنـــــــا

 

"حساب المواطن" يوضح طرق الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف المدعومة.. تعرف على الشروط

يتيح حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الرد الفوري على استفسارت وأسئلة المواطنين بشأن كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وبعد صرف دفعة سبتمبر الجاري من حساب المواطن، بدء المواطنون يستفسرون عن الزيداة في قيمة مبلغ الدعم...للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل

يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم، والتي من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالدفعة الثالثة والعشرين يوم .... لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا

حسم "حساب المواطن" الجدل الدائر بشأن وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج وذلك عبر حساب "خدمة المستفدين" التابع للبرنامج في "تويتر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا






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