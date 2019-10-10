برقم الهوية.. رابط الاستعلام عن الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019 من دعم حساب المواطن

وقد كشف برنامج

حساب المواطن

قبل ساعات عن إمكانية استعادة كلمة مرور الخاصة بـ

حساب المواطن

في حال فقدانها من خلال بعض الخطوات البسيطة، حيث أوضح البرنامج أن اسم المستخدم لتسجيل الدخول هو رقم الهوية الخاصة بالمستفيد، ولاستعادة كلمة المرور يتوجب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور، ومن ثم اتباع باقي الخطوات.