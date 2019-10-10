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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بالإسماعيلية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بالإسماعيلية
حادث تصادم مروع - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما جروح وكسور وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة مع " توك توك" بالقرب من كمين قرية فناره التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم "185.. ص. ط. ي" مع مركبة "توك توك" بالقرب من كمين قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، مما أدي الي إصابة كلا من، "رمضان.ع.ع" 33 عامًا، مقيم بفنارة بدائرة مركز فايد، و"رشا.ك.م" 25 عامًا، مقيمة كسفريت بذات الدائرة، و"صباح.ش.ح" 42 عامًا، مقيمة بذات العنوان.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي فايد المركز لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.


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