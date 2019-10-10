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الطيران التركي يستهدف قرية تل أرقم برأس العين شرق سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
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الطيران التركي يستهدف قرية تل أرقم برأس العين شرق سوريا
قرية تل أرقم برأس العين
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وكالات
 
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استهدف العدوان التركي، اليوم الخميس، بسلاح الطيران قرية تل أرقم برأس العين شمال شرق سوريا.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن جيش النظام التركي قام بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين.

 

ونقلت الوكالة السورية أنباء عن توغل بري للعدوان التركي في قرى اليابسة والمنبطح والحاوية وبير عاشق التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، أمس الأربعاء، بدعوى ما وصفه بـ"تحييد الإرهاب"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها الأمريكية من سوريا، وأنها لن تشارك في العملية التركية ولن تدعمها، وسط تحذيرات أممية ودولية.

 

وبحسب الوكالة السورية الرسمية استشهد 8 مدنيين وجرح 20 آخرون أمس جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة، حيث استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.

 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

تهديدات تركية

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

 

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

 

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

 

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