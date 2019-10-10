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حساب المواطن يتصدر تريند جوجل في السعودية بعد إيداع مبلغ الدعم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
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حساب المواطن يتصدر تريند جوجل في السعودية بعد إيداع مبلغ الدعم
حساب المواطن
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تصدر حساب المواطن تريند جوجل في السعودية اليوم الخميس الموافق 10/10/2019، بعد إيداع مبلغ دعم الدفعة الـ23 للمستفيدين، في حساباتهم البنكية.

وأودع حساب المواطن دفعة أكتوبر في التاسعة صباحا، وبدء المستفيدين بصرف الدعم، ومن لديه مشكلة يتواصل مع حساب المواطن عبر خدمة صوتك مسموع أو رقم الاتصال الموحد 19921 أو رابط حساب المواطن الرسمي.

وحساب المواطن عبر تويتر نشر رابطا أساسيا لتلقي شكاوى واستفسارات المستفيدين، ورقم يمكن للمستفيد من دعم البرنامج الاتصال بهم في أي وقت، رقم الاتصال الموحد 19912 وهذا الرابط http://urv.ca.gov.sa/urv .

ونفذ برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث لعام 2019.
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