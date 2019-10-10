"القصير" نقطة انطلاق الملكة حتشبسوت الاستكشافية... وهي أقدم مدن البحر الأحمر وبها ميناء فرعوني استخدمه الفراعنة للتصدير

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تعد محافطة البحر الأحمر من المحافظات التي تتميز بأنها تقع على سواحل البحر الأحمر وتطل جميع مدن المحافظة على شواطئ البحر الأحمر، وعن أعرق وأقدم مدن المحافظة هي مدينة القصير، التي تبعد عن مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر 140 كيلو متر، ومنها بدأت الملكة حتشبسوت رحلات الاستكشافية إلى بلاد بونت، كما كانت المدينة موقعًا للتنقيب عنخخام الذهب في عصور الفراعنة.





مدينة القصير من أقدم مدن مصر

وتوجدففي مدينة القصير منياء فرعونى استخدمه الفراعنه كميناء لتصدير الحبوب فى عهد الملكه حتشبسوت الى بلاد بنت بلاد القرن الافريقى الصومال اثيوبيا وجلب البخور والاخشاب من هذه البلاد لانه اقصر نقطه بين الوادى والبحر ولذلك سميه القصير ان للمدنيه تاريخ طويل ضارب بجزوره فى التاريخ وتشهد على هذا منطقه الفواخير التابعه لها وهى فى منتصف الطريق بين مدينه قفط على النيل والقصير ويوجد بها نقوش وكتابات فرعونيه على جبال الفواخير رغم ان هذه النقوش والكتابات ربما لم تترجم ولا تلاقى اى اهتمام بل ان المنطقه كلها لم تلقى اى اهتمام وكذلك منطقه القصير القديم كذلك وجد بها بعض العملات وبعض القطع على يد بعثه للتنقيب عن الاثار وكذلك كانت القصير ميناء مهما فى العهد الرمانى لان موقعها المتميز على البحر يجعلها من اجمل مدن وموانى البحر الاحمر ولكن.



وفي القرن السادس عشر حكمها السلطان سليم الأول الذي ما يزال تمثاله موجودا في وسط المدينة، وكانت للقصير أهمية استراتيجية حربية، واليوم تعتبر منتجعا سياحيا هادئا بشواطئها الرملية ورياضاتها المائية ومياهها الصافية وشعابها المرجانية مثل منطقة الوزر ك 40 التي تعد من أكبر تجمعات الشعب المرجانية، إضافة لذلك تشتهر المنطقة باستخراج الفوسفات.



وكانت مركزا لتجمع الحجيج المسلمين القادمين من مصر والمغرب العربي والأندلس لآداء الحج، وتوجد بالمدينة مجموعة من الآثار المسيحية والإسلامية التابعة لعهود مختلفة فعلى سبيل المثال توجد بها قلعة بنيت في عام 1799م، ويوجد بالقصير آثار قبطية ورومانية في منطقة القصير القديمة شمالا في الكيلو 8، كما يوجد بها آثار إسلامية وهي القلعة وكذلك بعض البنايات التي في وسط البلد، ويربط القصير بوادى النيل طريق طوله 180 كيلو متر يمر بوادى الحمامات ويصل إلى مدينة قفط بمحافظة قنا، ويوجد بهذا الوادى آثار فرعونيه ترجع إلى عصر الملكة حتشبسوت ومنجم للذهب في وادى الفوأخير.



وقال عدد من أهالي مدينة القصير، إنها مدينة عريقة ولا تبخل على أهلها منذ نشأتها فقديما كانت مركزا اقتصاديا عالميًا لموقعها المتميز، واليوم هي أيضا من المدن السياحية التي تتمتع بالعديد من الأماكن الأثرية.



وأكد بعضهم أنها مدينة العطاء في كل العصور لما تحتويه من تاريخ وأيضا المقومات الطبيعية التي تتميز بها المدينة.

