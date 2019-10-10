شاهد بالفيديو.. لحظة دفن جثمان الراحل طلعت زكريا

ودعت محافظة الإسكندرية أمس، الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث خرج المئات من أهالي المدينة، لتشييع جثمانه، في جنازة شعبية مهيبة، خرجت عقب صلاة الظهر، من مسجد العمري بمنطقة كرموز.





ووصل جثمان إلى مسجد العمري بكرموز قبل صلاة الظهر، برفقة أسرته ونجليه "عمر" و"إيمي" ودخلا في نوبة بكاء حزنا على والدهما.





انهيار واغماء ابنته إيمي

انهارت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من البكاء، وتعرضت للإغماء، أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد العمري بالإسكندرية.





ونعت "إيمى" والدها، وكتبت، عبر حسابها على إنستجرام: "مع السلامة يا نور عينى اشوفك قريب فى الجنة اه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمة بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب.. هتوحشنى يا طاطا".





غياب الفنانين عن المشهد

ورغم حزن الفنانين على فراق النجم طلعت زكريا، الا أنه لم يحضر الجنازة إلاقليل من النجوم أبرزهم أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، نجلة زوجة طلعت زكريا، أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومحمد لطفي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، ورضا إدريس، وطارق عبدالعزيز، وأحمد رزق، ونشوى مصطفى، وبدرية طلبة.





ازدحام شديد في جنازة الراحل

منذ اللحظات الاولي من وصول جثمان طلعت زكريا، شهد المسجد الآلاف من أهالي الإسكندرية والغريب في الأمر أن معظمهم لم يؤدوا صلاة الجنازة وكانوا منتظرين دخول او خروج الفنانين الحاضرين الجنازة فقط.





بالاضافة لحدوث العديد من المشاكل مع الأهالي لعدم بعدهم عن المكان لخروج الجثمان من المسجد وسادت حالة من الفوضى ورفع الموبايلات للتصوير.





وكان قد تشاجر الفنان محمد لطفي، مع عدد من أهالي الإسكندرية وذلك في جنازة الفنان طلعت زكريا امام مسجد العامري وذلك لوقوفهم للتصوير مع الفنانين وصاح قائلا: "انتم فاهمين غلط احنا في جنازة مش حفلة".





قد توفى الفنان الكوميدي طلعت زكريا، مساء الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما.

وتدهورت حالة طلعت زكريا خلال الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، وتم نقله لإحدى مستشفيات 6 أكتوبر، ليتوفى هناك.





نعي نقابة المهن التمثيلية

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".





نشأته وبداياته الفنية

ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.





تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.





أدواره السينمائية

جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".





أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".





أبرز أعمال طلعت زكريا: كلام في الحب، صياد اليمام، قصة الحي الشعبي، سيد العاطفي، كلم ماما، جاءنا البيان التالي، ولا في النية أبقى، الرجل الأبيض المتوسط بالإضافة إلى العديد من المسلسلات أشهرها العراف مع الزعيم عادل إمام، عزمي وأشجان مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والزيبق مع الفنان كريم عبد العزيز والذي قدمه في دور مختلف عما قدمه في مشواره الفني خصوصًا وأن طبيعة العمل كانت تتناول دراما الجاسوسية حيث قدم دورًا يجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي الجاد.





وانضم الراحل لنجوم السوشيال ميديا الذين اتخذت إفيهاتهم مؤخرًا في بعض الكوميكس الكوميدي التي انتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح ذكراه حاضرة دائمًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.