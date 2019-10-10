المرصد السوري يعلن فشل القوات التركية في التقدم البري شرقي الفرات

فشلت القوات التركية، في تحقيق أي تقدم في شرق الفرات بشمال سوريا، وذلك بعد العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأربعاء، حسبما أعلن المرصد السوري.

وذكر المرصد أنه رصد "فشل الهجوم البري التركي على جميع المحاور التي حاولت القوات التقدم إليها ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات، وصولاً إلى غرب نهر دجلة".

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية، "قسد" والمجالس العسكرية الأخرى، تمكنت من صد هجمات التي القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور تل أبيض، ورأس العين، والمالكية، وقرى ريف عين العرب "كوباني"، والدرباسية، ومحاور أخرى في المنطقة، ولم يتمكن المهاجمون من تحقيق أي تقدم.

وأشار إلى أن الاشتباكات توقفت في الثالثة من فجر الخميس، ليسود الهدوء الحذر، جبهات القتال.

وذكرت أن هذا الهدوء الحذر يشهد استقدام قوات قسد لتعزيزات عسكرية جديدة إلى الشريط الحدودي.