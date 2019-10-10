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المرصد السوري يعلن فشل القوات التركية في التقدم البري شرقي الفرات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
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المرصد السوري يعلن فشل القوات التركية في التقدم البري شرقي الفرات
دبابات تركية
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فشلت القوات التركية، في تحقيق أي تقدم في شرق الفرات بشمال سوريا، وذلك بعد العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأربعاء، حسبما أعلن المرصد السوري.

 

وذكر المرصد أنه رصد "فشل الهجوم البري التركي على جميع المحاور التي حاولت القوات التقدم إليها ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات، وصولاً إلى غرب نهر دجلة".

 

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية، "قسد" والمجالس العسكرية الأخرى، تمكنت من صد هجمات التي القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور تل أبيض، ورأس العين، والمالكية، وقرى ريف عين العرب "كوباني"، والدرباسية، ومحاور أخرى في المنطقة، ولم يتمكن المهاجمون من تحقيق أي تقدم.

 

وأشار إلى أن الاشتباكات توقفت في الثالثة من فجر الخميس، ليسود الهدوء الحذر، جبهات القتال.

 

وذكرت أن هذا الهدوء الحذر يشهد استقدام قوات قسد لتعزيزات عسكرية جديدة إلى الشريط الحدودي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

تهديدات تركية

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

 

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

 

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

 


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