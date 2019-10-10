نجم "أكوامان" ينضم لفريق عمل الجزء الرابع من أفلام "ماتريكس"



وذلك وفقا لمجلة Variety، التي كشفت في تقرير لها عن اجتماع يحى بمخرجة الفيلم لانا واكويسكي، للحديث عن دوره بالفيلم والاتفاق على مواعيد العمل.



وسينضم يحى لأبطال الفيلم الأصليين النجم كيانو ريفز والنجمة كاري آن مووس، في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش به النجم كيانو ريفز فترة انتعاشة فنية غير مسبوقة، بعد احتفاله بطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام جون كوم مطلع العام الجاري.



كما اتفق النجم الكبير كيانو ريفز مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كيانو سيكون المنتج المنفذ للفيلم في نسخته النسائية، في حين لم يتم الكشف عن نية ظهور كيانو نفسه في الفيلم بشخصيته الشهير.



وقالت الصحيفة بناء على تقرير صادر عن موقع "ديد لاين"، أن كيانو سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيختار المخرج "لين وايزمان" ليخرج النسخة النسائية لـ "جون ويك".



ومن المنتظر أن تدور قصة النسخة النسائية من الفيلم، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.



وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.



انضم النجم الشاب يحيى عبد المتين، نجم فيلم "أكوامان"، لنجوم الجزء الرابع من سلسلة أفلام ماتريكس المرتقب طرحه قريبا.