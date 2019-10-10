كيم كارداشيان بإطلالة غجرية في زيارتها لأحد المعابد الأرمينية



ونشرت صحيفة ديلي ميل مجموعة من لقطات زيارة كيم كارداشيان لأحد المعابد القديمة بأرمينيا، وهو معبد باسم Garni، وكانت ممسكة لابنتها نورث، التي ظهرت بإطلالة مشابهة لإطلالتها لحد كبير.



وقالت الصحيفة أن زوج كيم كارداشيان، مغني الراب كاني ويست تغيب عن حضور هذه الرحلة الأسرية، في حين ظهر في اللقطات من الزيارة نجلها سينت وابنتها شيكاغو ونجلها بسالم.



وكان الهدف من الزيارة وفقا للصحيفة إجراء طقوس المعمودية لنجل كيم كارداشيان الأصغر بسالم، الذي ولد منذ أربعة أشهر، بمدينة أجدادها.



وصحب زيارة كيم لهذا المعبد، قيامها بزيارة هي وشقيقتها كورتني كارداشيان للرئيس الأرميني "ساركيسيان"، وزوجته "نونيه ساركيسيان"، وتناولا معا الغداء بالقصر الرئاسي.



كما حرصت كيم وكورتني على تقديم فروض الاحترام والتقدير لمنطقة شهدت إبادة جماعية للأرمن بمدينة Yerevan الأرمينية.



وكان آخر ظهور لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان قبل ذلك، ضمن فعاليات حفل جوائز إيمي في دورته رقم 71 لعام 2019 الجاري.



وخلال فعاليات الحفل، شاركت كيم شقيقتها الصغرى كيندال جينر في تقديم واحدة من جوائز، وقد ظهرت بجانبها كيندال بزي مغطى بالورود.



وكشف خبير التجميل Mario Dedivanovic في حواره مع صحيفة ديلي ميل في ذلك الوقت، عن الإجراءات المبالغ بها التي قامت بها كيم للظهور بإطلالتها البرونزية بحفل جوائز إيمي، حيث قال أن الأمر تطلب استخدام دستة من مستحضرات التجميل، لتجهيز إطلالة كيم كارداشيان لحضور هذا الحفل.



قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، بزيارة لدولتها الأم أرمينيا، برفقة أسرتها وأبنائها، وظهرت في إطلالة غجرية مستوحاة من الأصول الأرمينية.