تداول 275 شاحنة و101 سيارة بموانئ البحر الأحمر





كان الميناء قد استقبل أمس السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و10 سيارات، وغادرت السفينتين أمانة ووادي سفاجا وعلى متنهم 27 شاحنة و21 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة آيلة اليوم، وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 15 شاحنة وسيارة، وغادرت العبارة آيلة وعلى متنها 3 شاحنات وسيارتين.



وشهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 51 سيارة.



من جهته، اعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، في وقت سابق، منح حزمة من الحوافز والتسهيلات والتخفيضات لتنشيط حركة النقل البحري بالموانئ المصرية، رغبة من الدولة في جذب مزيد من الخطوط الملاحية للموانئ، وتحقيق حالة من الاستقرار الملاحي.



وأوضح أنه تم إصدار قرارين وزاريين 416 و417 لعام 2019 المعدلين للقرارين الوزاريين 488 لعام 2015، و800 لعام 2016، ما أدى لزيادة قدرها 5% في إصدار تراخيص الوكالات الملاحية عن العام السابق.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 275 شاحنة بضائع و101 سيارة عبر موانيئها، اليوم، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 51 شاحنة و5 سيارات، وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس الميناء وعلى متنها 98 شاحنة و11 سيارة,