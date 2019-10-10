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بعد القصف التركي على سوريا.. أمير قطر يبحث تعزيز العلاقات مع أردوغان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
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بعد القصف التركي على سوريا.. أمير قطر يبحث تعزيز العلاقات مع أردوغان
تميم وأردوغان
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وكالات
 
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أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعرض فيه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين "الشقيقين" وسبل دعمها وتعزيزها.

 

وناقش الشيخ تميم مع أردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأحداث في سوريا، وفق الوكالة.

 

وجاء الاتصال الهاتفي بعد إطلاق تركيا وفصائل موالية لأنقرة في وقت سابق الأربعاء، هجوماً برياً في شمال شرق سوريا.

 

 وامتنعت قطر عن شجب الغزو التركي، في الاتصال الهاتفي الذي قالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم بين أمير قطر والرئيس التركي.

 

وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم البري والجوي الذي شنته تركيا على شمال شرقي سوريا، ووُصِف بالغزو والعدوان من قبل عدة دول عربية.

 

ففي حين وصفت مصر العملية بـ "الاعتداء الصارخ على أرض عربية"، اعتبرت السعودية والإمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية العملية التركية "عدواناً وتعدياً سافراً".

 

وأفادت الوكالة الرسمية بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، "أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا".

 

وبحسب وكالة فرانس برس، لم تُدن قطر، التي دعمت المعارضة السوريّة في النزاع ضدّ النظام السوري، الهجومَ التركي، رغم الانتقادات التي تعرّضت لها تركيا من دول عربية عدّة، ودعوة جامعة الدول العربيّة إلى عقد اجتماع طارئ، السبت.

 

وتعتبر قطر حليفاً رئيسياً لتركيا منذ يونيو 2017.

 

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