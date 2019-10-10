ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يبدو أن النرويجي سولشاير، باتت أيامه معدوده على رأس المهمة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، عقب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فأن اليونايتد يضع عينه على المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، جوليان ناجلسمان لخلافة مدربه الحالي، النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقدم اليونايتد أسوء بداية موسم للنادي منذ 30 عامًا، حيث يحتلوا المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضعت إدارة اليونايتد  قائمة من المدربين لخلافة سولشاير، إذا استمر المستوى في الهبوط، من بينهم الإيطالي ماسيميليانو أليغري والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.


يملك ناجلسمان عقدًا مع لايبزيغ حتى عام 2023، لكن مانشستر سيبذل المجهود اللازم إذا استقر على اختياره لخلافة سولشاير، من أجل إحضاره إلى أولد ترافورد.

الجدير بالذكر أن يونايتد سيستضيف ليفربول في الجولة القادمة من البريميرليج، وقد تُعرض الخسارة، سولشاير لخطر الإقالة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status