ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإمارات توزع مساعدات غذائية في حضرموت باليمن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:15 ص
Advertisements
الإمارات توزع مساعدات غذائية في حضرموت باليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أفادت وكالة وام، أن دولة الإمارات قدمت 2200 سلة غذائية تزن 177.8 طن من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا و ضواحيها في محافظة حضر موت استفاد منها 11 ألف شخص من الأسر غير القادرة وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي المحافظة ومختلف المحافظات المحررة.

 

وبحسب الوكالة، فقد جرى توزيع تلك المساعدات الغذائية عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال قوافل إغاثية تم تسييرها إلى عدد من القرى والمناطق الريفية بمحافظة حضرموت في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع عام التسامح لرفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم.

 

وعبر أحمد العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلا عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وفريق " الهلال " المتواجد على الأرض الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء القرى النائية.

 

كما أشاد العكبري بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من سكان المناطق والقرى النائية في أرياف المكلا عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناتهم وتحسن حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.

 

بدورهم أعرب أهالي أرياف المكلا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا على دعمها المتواصل لمحافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.

 

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" في محافظة حضرموت بلغت 32 ألفا و444 سلة غذائية تزن 2622 طنا استهدفت 162 ألفا و220 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مساعدات غذائية اليمن الهلال الاحمر الاماراتي الامارات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status