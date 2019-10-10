إطلالة ملائكية لـ "إيل فانينج" في العرض الإنجليزي الخاص لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور نجمة الفيلم الشابة إيل فانينج التي تجسد شخصية الجميلة النائمة بالفيلم، وقد ظهرت إيل بإطلالة وصفتها الصحيفة بأنها ملائكية، وهي إطلالة من تصميمات ماركة Armani Privé العالمية.



وشهد العرض الإنجليزي الخاص لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil، ظهور النجمة أنجلينا جولي أيضا بإطلالة فضية أنيقة من تصميمات ماركة أزياء "رالف أند روسو" العالمية، وكان برفقة أنجلينا أبنتها زهرا، ونجلها شيلو، والتوأمان فيفيان ونوكس، في حين تغيبت عن العرض النجمة الكبيرة ميشيل فايفر التي تشارك في بطولة هذا الجزء.



ويعتبر فيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.



وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".



وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".



احتفلت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي بالعرض الخاص لفيلم Maleficent جزئه الثاني الذي طرحته شركة ديزني بنسخة سينمائية حية بعنوان Maleficent: Mistress Of Evil، في احتفالية ضخمة بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.