ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:15 ص
Advertisements
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil (صور)
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements



احتفلت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي بالعرض الخاص لفيلم Maleficent جزئه الثاني الذي طرحته شركة ديزني بنسخة سينمائية حية بعنوان Maleficent: Mistress Of Evil، في احتفالية ضخمة بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.
ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور أنجلينا لحفل العرض الخاص الضخم الذي أقيم بأحد أكبر صالات العرض السينمائية بالعاصمة الإنجليزية، وقد شاركها في الاحتفال بالعرض مجموعة من أبناءها كما جرت العادة في العروض الترويجية السابقة للفيلم.
وظهرت أنجلينا في العرض الإنجليزي الخاص لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil، بإطلالة فضية أنيقة من تصميمات ماركة أزياء "رالف أند روسو" العالمية، وكان برفقة أنجلينا أبنتها زهرا، ونجلها شيلو، والتوأمان فيفيان ونوكس.
ويعتبر فيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.
وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".
وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status