افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil" (صور)

احتفلت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي بالعرض الخاص لفيلم Maleficent جزئه الثاني الذي طرحته شركة ديزني بنسخة سينمائية حية بعنوان Maleficent: Mistress Of Evil، في احتفالية ضخمة بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور أنجلينا لحفل العرض الخاص الضخم الذي أقيم بأحد أكبر صالات العرض السينمائية بالعاصمة الإنجليزية، وقد شاركها في الاحتفال بالعرض مجموعة من أبناءها كما جرت العادة في العروض الترويجية السابقة للفيلم.

وظهرت أنجلينا في العرض الإنجليزي الخاص لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil، بإطلالة فضية أنيقة من تصميمات ماركة أزياء "رالف أند روسو" العالمية، وكان برفقة أنجلينا أبنتها زهرا، ونجلها شيلو، والتوأمان فيفيان ونوكس.

ويعتبر فيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.

وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".

وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".