بالفيديو والصور.. منتخب الطائرة يسقط أمام بولندا بكأس العالم باليابان

تذوق المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة، الخسارة الخامسة له توالياً ببطولة كأس العالم المقامة باليابان، أمام نظيره المنتخب البولندي .





وسقط المنتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائج الأشوط كما يلي :-





الشوط الأول: 25 -19 لصالح بوبندا





الشوط الثاني: 25 - 18 لصالح بوبندا





الشوط الثالث: 25-16 لصالح بوبندا





كما أخفق المنتخب المصري بالأمس أمام نظيره المنتخب الإيطالي، وهُزم أيضا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء بنتيجة (19-25، 21-25، 22-25)، وقدم الفراعنة واحدة من أسوأ مبارياتهم على مدار البطولة.





وافتتح المنتخب المصري البطولة بفوزين متتاليين على كل من منتخب أستراليا، ومنتخب إيران، ومن ثم انخفض الأداء وهُزم الفراعنة في خمسة مواجهات توالياً، ليظهر بأداء ردئ.





ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري لكرة الطائرة نظيره اليابان ظهر غداً الجمعة في تمام الساعة 12.20 دقيقة.







