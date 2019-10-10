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القبض على لص يختبئ بمنزل سلمان خان لسنوات!

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:28 ص
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القبض على لص يختبئ بمنزل سلمان خان لسنوات!
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اعتقلت قوات الأمن الهندية مطلوبًا في قضية سرقة عمرها 29 عامًا، بعد أن غير هويته هربًا من الملاحقة.

ويدعى المتهم شاكتي سيدشوار رنا، يعمل في رعاية حديقة منزل سلمان خان، على مدار الـ15 عامًا الماضية.  

جريمة سطو وسرقة

وقال مفتش في الشرطة الهندية، إن "رنا وعددًا من أتباعه الآخرين تورطوا في جريمة سطو وسرقة، وقامت الشرطة باعتقالهم عام 1990، إلا أنه أطلق سراحه بكفالة، وتعذر تتبعه بعد ذلك، ولم يتمكنوا من تعقبه".

الاختباء داخل منزل سلمان خان

لكن الشرطة تلقت أخيرًا بلاغًا مفاده أن رنا كان يعيش في منزل بمنطقة شاطئ "جوراي" على مدار العشرين عامًا الماضية، وفي أعقاب المعلومات، تم فحص منطقة جوراي بدقة واستجواب مئات الأشخاص بعد أن علم المسؤولون أن رنا يعمل في منزل يتبع لسلمان خان.

ووصل المسؤولون الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، إلى المنزل وضبطوا رنا، وبدأت الشرطة باستجواب الرجل بعد أن تأكدوا أنه هو الشخص نفسه الذي ارتكب الجريمة.




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