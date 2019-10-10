تقرير خطير يخترق قنوات الإخوان ويكشف علاقتها بالمخابرات التركية (فيديو)
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
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نعيم يوسف
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كشفت قناة "Extra News" الفضائية في تقرير لها أنها اخترقت الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ونشرت الهياكل الإدارية لها، والتي تعمل من تركيا.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن هذه القنوات لها علاقات بأجهزة المخابرات القطرية والتركية والتي تدفع لها بسخاء، حيث يتزعمها أيمن نور، ويتولى إدارتها شخص يدعى أحمد عبده، وآخر يدعى مسعد البربري، ويتولى مسئولية البرامج المذيع أحمد عطوان، ويساعده عماد البحيري، وعادل محمد الأنصاري، المدير العام لقناة "وطن"، والتي يتولى مجلس إدارتها أحمد إمام، ونور حافظ الذي يتولى مسئولية المذيعين، ويتولى مسئولية "السوشيال ميديا"، مذيع في قناة "تي أر تي" التركية يدعى حمزة الشربجي.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لقناة الشرق، فإنها تديرها دعاء محمد حسن، المذيعة بالقناة، بنما يتولى خالد جمال حشمت، نجل القيادي الإخواني جمال حشمت، مسئولية الإدارة الفنية.
أما قناة "مكملين"، يتولى إدارتها عزام التميمي، ويعاونه شخص فلسطيني يدعى أبو عامر، يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى الجزء التحريري شخص يدعى عمرو توفيق.
وكشف التقرير عن الرواتب التي يحصل عليها العاملين في قناة الشرق، وعلى رأسهم المذيع معتز مطر، والذي يحصل على راتب وقدره 35 ألف دولار، ويحصل أحمد عطوان على 30 ألف دولار، ويحصل هيثم أبو خليل، على 20 ألف دولار، بينما تحصل دعاء حسن على 40 ألف دولار.
وأكد التقرير أن هذه المجموعة مجرد واجهة تحركها من خلف الستار مجموعة من المخابرات القطرية والتركية، ونشرت عدد من جوازات السفر الخاصة بهذه المجموعة التي تحمل عدة جنسيات، ومنها التركية والسورية والعراقية، والفلسطينية.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن هذه القنوات لها علاقات بأجهزة المخابرات القطرية والتركية والتي تدفع لها بسخاء، حيث يتزعمها أيمن نور، ويتولى إدارتها شخص يدعى أحمد عبده، وآخر يدعى مسعد البربري، ويتولى مسئولية البرامج المذيع أحمد عطوان، ويساعده عماد البحيري، وعادل محمد الأنصاري، المدير العام لقناة "وطن"، والتي يتولى مجلس إدارتها أحمد إمام، ونور حافظ الذي يتولى مسئولية المذيعين، ويتولى مسئولية "السوشيال ميديا"، مذيع في قناة "تي أر تي" التركية يدعى حمزة الشربجي.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لقناة الشرق، فإنها تديرها دعاء محمد حسن، المذيعة بالقناة، بنما يتولى خالد جمال حشمت، نجل القيادي الإخواني جمال حشمت، مسئولية الإدارة الفنية.
أما قناة "مكملين"، يتولى إدارتها عزام التميمي، ويعاونه شخص فلسطيني يدعى أبو عامر، يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى الجزء التحريري شخص يدعى عمرو توفيق.
وكشف التقرير عن الرواتب التي يحصل عليها العاملين في قناة الشرق، وعلى رأسهم المذيع معتز مطر، والذي يحصل على راتب وقدره 35 ألف دولار، ويحصل أحمد عطوان على 30 ألف دولار، ويحصل هيثم أبو خليل، على 20 ألف دولار، بينما تحصل دعاء حسن على 40 ألف دولار.
وأكد التقرير أن هذه المجموعة مجرد واجهة تحركها من خلف الستار مجموعة من المخابرات القطرية والتركية، ونشرت عدد من جوازات السفر الخاصة بهذه المجموعة التي تحمل عدة جنسيات، ومنها التركية والسورية والعراقية، والفلسطينية.
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