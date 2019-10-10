هاشتاج تامر حسني تريند على تويتر بعد الإعلان عن حفله المرتقب بالرياض

ويقام الحفل في 18 أكتوبر الجاري، كما تشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم في الحفل.

فيلم "الفلوس"

ويستعد تامر حاليا لطرح فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم بطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، زينة، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج. نيوسينشري، إخراج سعيد المروق، ومن المقرر طرح الفيلم خلال الأيام القادمة.





بدء التحضير لـ"مش أنا"





كما أعلن تامر مؤخرًا عن بدء تحضيراته لفيلمه الجديد "مش أنا" وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني".





حفلات تامر حسني مؤخرًا





يشار أن تامر أحيا مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا فى استاد القاهرة الكبرى.





كما أحيا حفلًا كبيرًا فى مدينة العلمين، وأعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا،ولتنظيمه الرائع، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب".



