مستشار سابق بجامعة الدول العربية: أردوغان أصبح مجرم حرب
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
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نعيم يوسف
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قال المستشار حامد فارس، مستشار سابق بجامعة الدول العربية، إن هناك صفقات ثنائية لجأ لها الجانب التركي لكي لا يكون لهم دور في التدخل السافر والجسيم الذي يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شمال شرق سوريا.
وأضاف "فارس"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن تركيا جنبت وحيدت الجانب الروسي عن طريق شراء منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، أما الجانب الأمريكي فهو له موقف متناقض بشكل واضح ومتضارب، حيث تخلت عن قوات سوريا الديمقراطية التي كانت مدعومة من أمريكا لمحاربة "داعش"، وما يقوم به أردوغان هو جريمة ضد الإنسانية، وجزء من مسلسل لجرائمه في قبرص وليبيا، وغيرها، وأصبح "مجرم حرب" –حسب تعبيره-.
ولفت إلى أن أردوغان ناقض كل الأعراف الدولية والأديان، ويقتل المدنيين الأبرياء في سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية من هذا الأمر متعددة، حيث ينوي أردوغان نقل "الدواعش" المقبوض عليهم في شمال سوريا إلى ليبيا لينفذ مخططه، ووعد الرئيس الأمريكي بشراء صفقة طائرات "إف 35"، والتي تقدر مكاسب الولايات المتحدة فيها بـ3.5 مليار دولار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من شمال شرق سوريا يقلل النفقات التي تنفقها.
وأشار إلى أن "أردوغان" يتاجر باللاجئين السوريين، وحصل من الاتحاد الأوروبي على 6 مليار يورو بزعم إنفاقهم على اللاجئين داخل تركيا، ويعلن أن هناك 3.6 مليون سوري موجودين على الأراضي التركية، وهذا غير صحيح.
وأضاف "فارس"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن تركيا جنبت وحيدت الجانب الروسي عن طريق شراء منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، أما الجانب الأمريكي فهو له موقف متناقض بشكل واضح ومتضارب، حيث تخلت عن قوات سوريا الديمقراطية التي كانت مدعومة من أمريكا لمحاربة "داعش"، وما يقوم به أردوغان هو جريمة ضد الإنسانية، وجزء من مسلسل لجرائمه في قبرص وليبيا، وغيرها، وأصبح "مجرم حرب" –حسب تعبيره-.
ولفت إلى أن أردوغان ناقض كل الأعراف الدولية والأديان، ويقتل المدنيين الأبرياء في سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية من هذا الأمر متعددة، حيث ينوي أردوغان نقل "الدواعش" المقبوض عليهم في شمال سوريا إلى ليبيا لينفذ مخططه، ووعد الرئيس الأمريكي بشراء صفقة طائرات "إف 35"، والتي تقدر مكاسب الولايات المتحدة فيها بـ3.5 مليار دولار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من شمال شرق سوريا يقلل النفقات التي تنفقها.
وأشار إلى أن "أردوغان" يتاجر باللاجئين السوريين، وحصل من الاتحاد الأوروبي على 6 مليار يورو بزعم إنفاقهم على اللاجئين داخل تركيا، ويعلن أن هناك 3.6 مليون سوري موجودين على الأراضي التركية، وهذا غير صحيح.
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