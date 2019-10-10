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روائية مصرية تحصل على جائزة الأميرة مارغريت للثقافة لعام 2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
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روائية مصرية تحصل على جائزة الأميرة مارغريت للثقافة لعام 2019
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حصلت الروائية المصرية أهداف سويف، على جائزة الأميرة مارغريت من مؤسسة الثقافة الأوربية للعام 2019، والتي تمنح سنويا لشخصيات ومؤسسات يستطيعون تخيل سبل جديدة لأوروبا بشجاعة وقوة إبداعية.

المزج بين الأدب والمشاركة المجتمعية

وقد دأبت سويف على مدار 20 عاما مضت في المزج بين الأدب والمشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة بشجاعة، وصنعت هيكلا راسخا من الخيال الأدبي والصحافة الملتزمة وقف أمام موروث طويل للتدخل الأوروبي في نزاعات خارج الحدود الإقليمية.

مهرجان فلسطين

وتعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لمهرجان فلسطين للأدب (من 2008 وحتى الآن)، والذي طرح شكلا جديدا من أشكال التعاون الثقافي الدولي، كما أسهمت معارضة سويف المستمرة لكافة أشكال الاستبداد والاستعمار، في إلهام أجيال جديدة من الأصوات الناقدة في جميع أنحاء أوروبا والمناطق المجاورة لها.

وطوال حياتها المهنية، كانت سويف دائما معارضا وسيطا بين الشرق والغرب، وتعمل دائما على إيجاد أرضية مشتركة لمستقبل أكثر ديمقراطية.




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