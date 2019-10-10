ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد الإفريقي يبدأ تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:56 ص
Advertisements
الاتحاد الإفريقي يبدأ تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
بدأ الاتحاد الأفريقي للتايكوندو في تسجيل الوفود المشاركة ببطولة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وقد بدأت الدول المشاركة في الوصول إلى فنادق الإقامة في سهل حشيش. وقامت لجنة تسجيل الاتحاد الأفريقي باستقبال الوفود وتسجيلهم. 

وقامت اللجنة اليوم بتسجيل 9 دول وهي: مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين. ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين اليوم إلى 50 لاعبا بالإضافة إلى 10 مدربين.

وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة. وتشهد مسابقات البومسا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات تكسير الخشب.

وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status