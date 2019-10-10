الوليلي والطيب تتأهلان إلي نصف نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

وصلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الطيب المصنفة الثالثة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري.





وإقتنصت الوليلي نتيجة المباراة بالدور ربع النهائي عقب تغلبها علي منافستها الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 14-12, 11-8 .





وفازت نور الطيب على مواطنتها روان العربي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-2, 11-7 .





وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.