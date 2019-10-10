"دلع" لمحمد رشاد تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

اقتربت أغنية "دلع" التر طرحها المطرب محمد رشاد مؤخرًا من تحقيق نصف مليون مشاهدة.





وحققت الأغنية حتى الآن تحديدًا أكثر من 489,294 مشاهدة، من طرحها للمشاهدة والاستماع في 7 أكتوبر الجاري.





والأغنية من ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق، وكلمات: محمد مصطفى ملك، ومكساج وماستر: أمير محروس، والكليب من إخراج: نبيل مكاوي.





"دلع قلبي كمان واتدلع..دلع قلبي خلاص هيولع..دلع والنبي دلع قلبي أنا دلع..عارفك يا واد مدلع..دلع قلبي كمان واتدلع..دلع قلبي خلاص هيولع..دلع والنبي دلع قلبي أنا دلع..عارفك يا واد مدلع..تتعب وتفكر ليه..قلبك ده قبضت عليه..وريني هتعمل إيه بعدها..عيني واقعه عليك بالذات





واخد وضع استعداد..والله لو يحصل إيه أنا قدها..اسأل على قلبي ياللي بتتقل..اسأل قلبي ضربته في مقتل..اسأل والنبي تسأل وحياتي تسأل..ان شاء الله مرة أنا هاقبل..اسأل على قلبي ياللي بتتقل..اسأل قلبي ضربته في مقتل..اسأل والنبي تسأل وحياتي تسأل..ان شاء الله مرة أنا هاقبل..تتعب وتفكر ليه..قلبك ده قبضت عليه..وريني هتعمل إيه بعدها..عيني واقعة عليك بالذات واخد وضع استعداد..والله لو يحصل إيه أنا قدها ".





والجدير بالذكر، أن آخر أغنية قام بطرحها رشاد هي "آحساسي " وكانت لزوجته الإعلامية مي حلمي، قام بطرحها خلال حفل زفافهما.





والأغنية من كلمات: عمرو مصري ، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وألحان: علاء الراوي.















